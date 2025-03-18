Крикунов высказался о перспективах «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Экс-тренер сборной Россииподелился мнением об игрев нынешнем сезоне КХЛ.

«Для "Локомотива" это достижение в своем роде, впервые в истории выиграли регулярный чемпионат. Они хорошо выглядели на протяжении всей дистанции, были здорово организованы, все звенья сбалансированы. Кроме того, они шли без серьезных сбоев, в отличие от других команд.

Все попадали в спады, проигрывали по три, четыре, пять матчей подряд. А "Локомотив" если и допускал поражения, то вскоре снова возвращался на победный путь, очевидных провалов не было. Сохранится ли стабильность в Кубке Гагарина? Чемпионат — это одно, а плей‑офф — совсем другое. Игры там будут иные, поэтому сложно ответить на этот вопрос», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Локомотив» гарантировал себе 1-е место на Западе и во всей КХЛ, завоевав Кубок Континента. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Торпедо».