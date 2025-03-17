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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    «Локомотив» уверенно обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

    «Локомотив» — «Адмирал»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Локомотив» одолел «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артур Каюмов — нападающий «Локомотива»
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    Артур Каюмов — нападающий «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Рихард Паник, Мартин Гернат, Александр Полунин и Артур Каюмов.

    Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Даниил Гутик.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1Вратари: Мельничук — КоноваловБроски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10)Штраф: 0 — 2

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 98-ю очками в активе. «Адмирал» — на 8-й позиции Востока с 68-ю баллами.

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