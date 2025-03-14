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    Крикунов назвал главную проблему СКА в этом сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Известный российский тренер Владимир Крикунов считает, что в плей-офф петербургский СКА столкнется с серьезными проблемами из-за неопытных голкиперов.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «У СКА одна проблема — это молодые вратари. В обороне таких серьезных проблем нет. В плей-офф защитники будут играть более строго и ответственно. Они не будут казачить.

    СКА пропустил много, но забил больше всех. Все ребята в составе мастеровитые и талантливые, просто они горят и иногда перегорают. Чуть позже кто-то из них уедет в НХЛ», — цитирует Крикунова LiveResult.

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    • Сейчас СКА идет на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 77 очками. Сегодня, 14 марта, команда Романа Ротенберга сыграет на своем льду против «Сочи».

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