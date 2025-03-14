Крикунов назвал главную проблему СКА в этом сезоне

Известный российский тренерсчитает, что в плей-офф петербургскийстолкнется с серьезными проблемами из-за неопытных голкиперов.

«У СКА одна проблема — это молодые вратари. В обороне таких серьезных проблем нет. В плей-офф защитники будут играть более строго и ответственно. Они не будут казачить.

СКА пропустил много, но забил больше всех. Все ребята в составе мастеровитые и талантливые, просто они горят и иногда перегорают. Чуть позже кто-то из них уедет в НХЛ», — цитирует Крикунова LiveResult.

Сейчас СКА идет на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 77 очками. Сегодня, 14 марта, команда Романа Ротенберга сыграет на своем льду против «Сочи».