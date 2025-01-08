Жамнов: Первая игра в сезоне, когда мы все время сыграли как команда

Главный тренерподвел итог матча против СКА (5:0).

«Ребята молодцы. Наверное, первая игра в этом сезоне, когда мы сыграли полностью от первой до последней секунды как команда. Это здорово, это радует. Ну и хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали, поддержали нас. Их поддержка была необходима, особенно здесь. Еще раз спасибо», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» располагается на 2-й позиции Запада с 57-ю очками в активе. СКА — на 5-й позиции с 54 баллами.