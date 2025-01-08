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    «Торпедо» всухую обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

    «Торпедо» — «Сибирь»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сибирь
    «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Василий Атанасов — нападающий «Торпедо»
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    Василий Атанасов — нападающий «Торпедо»

    В составе нижегородской команды голы записали на свой счет Василий Атанасов и Кирилл Воронин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Атанасов — 15 (Линч, Ларионов), 34:45 — 1:0. Воронин — 5 (бол., п.в., Орлов), 59:53 — 2:0Вратари: Бочаров — Красоткин (59:43 — 59:53)Броски: 50 (17+20+13) — 19 (5+5+9)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 46-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции Востока (39).

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