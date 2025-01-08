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    Гатиятулин: Яркий матч. Таким и должно быть дерби

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1).

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    «Удачное "зеленое дерби" для нас. Яркий матч. Таким и должно быть дерби. Многое решал настрой, характер, самоотдача. Всё это присутствовало. Ребята здорово сыграли в большинстве, в меньшинстве, продолжали играть и атаковать до самой сирены. Спасибо болельщикам за поддержку. Постоянно говорим с ребятами об игре на дистанции. Нужно играть в свою игру, не подстраиваться под соперника. Нам не хватало реализации моментов.

    Во втором периоде был момент эмоциональный, важно было донести до ребят, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал соперник. При этом показать характер. Работало большинство, показали, в чём мы лучше соперника.

    Артемий Князев? На каждый конкретный матч выходит оптимальный состав. Сегодня он такой, завтра может быть другим. Илья Сафонов поехал с доктором на обследование. По вратарской линии проводили анализ и прошлого сезона, и этого и по плану изначально думали выставлять на игру Амира Мифтахова», — цитирует Гатиятуллина «Чемпионат».

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 2-й позиции с 56-ю баллами.

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