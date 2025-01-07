Зубов: Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинскойвысказался о матче против(0:5).

«К сожалению, праздник Рождества был омрачен таким результатом. Сегодня по скорости проиграли совсем. По движению, по принятию решений. В этом плане соперник был лучше. На наше одно действие у соперника было три. Такая медленная игра и привела к такому результату.

Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Бывает такое. Сейчас приедем, отдохнем, разберемся. Эмоционально перегореть не могли, физически тоже… Но мы не успевали сегодня за тем, что предложил Трактор», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 59 очков и идет первым в Восточной конференции. У «Лады» осталось 37 баллов и 10-я строчка.