Сборная США победила Финляндию и выиграла МЧМ-2025

Сборнаяв финале молодежного чемпионата мира-2025 встречалась с. Американцы одолели соперника в овертайме со счетом 4:3.

У США отличились Джеймс Хэгенс, Брэндон Свобода, Коул Хатсон и Тедди Стига.

В составе сборной Финляндии голы забили Йессе Киискинен, Томас Уронен и Эмиль Пиениниеми. Американцы проигрывали со счетом 1:3 до 38-й минуты.

Молодежный чемпионат мира. Финал США U20 — Финляндия U20 — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Киискинен — 6 (бол., Хемминг, Хюннинен), 7:13 — 0:1. Хэгенс — 5 (Леонард, Перро), 12:04 — 1:1. Уронен — 2 (Аласиуруа, Хемминг), 13:03 — 1:2. Пиениниеми — 2 (Руохонен, Нурми), 24:52 — 1:3. Свобода — 3 (Плант, Хатсон), 37:38 — 2:3. Хатсон — 3 (Леонард, Байэм), 39:31 — 3:3. Стига — 1 (Байэм, Цимер), 68:04 — 4:3Вратари: Огастин — РимпиненШтраф: 4 — 2Броски: 40 (8+15+11+6) — 24 (13+4+5+2)

Сборная США выиграла МЧМ-2025. У американцев семь побед на молодежных чемпионатах мира.