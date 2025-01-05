Разин — о победе «Металлурга»: Свалим ошибки на Новый год, шампанское еще в голове осталось

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против(3:2).

«Первый (пропущенный) гол был ни к чему, но такое бывает. Первый период владели инициативой, могли забивать больше, второй период тоже начали хорошо, был отрезок, когда "Амур" проводил смены лучше, запирал нас. В третьем периоде сами привезли себе гол, могли еще один привезти. Победа есть победа, но такие игры надо забывать быстрее.

От ошибок сам в шоке. Игра не предвещала нервозных потрясений. Хорошо, что все закончилось хорошо. Музыка играет, идем дальше. Ошибки забыли. Огрехи все совершали, все всё понимают, надо пережить и забыть. Свалим на Новый год, шампанское еще в голове осталось», — цитирует Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 4-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Адмиралом» 7-го января.