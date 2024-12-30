Словакия U20 — Казахстан U20: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

Словакия U20 Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. У молодежной сборной Словакии дублями отметились Далибор Дворский и Юрай Пекарчик.
В составе Казахстана U20 шайбы забросили Артур Гросс, Ассанали Саркенов, Давлат Нуркенов и Кирилл Ляпунов.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась сборная Словакии U20. Победный гол на счету Максима Штрбака.
МЧМ-2025. Группа В.
Словакия U-20 — Казахстан U-20 — 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 1:0)
Голы: 1:0 — 8 Дворский (Енчко).2:0 — 13 Дворский (Пекарчик, Радивоевич). 3:0 — 19 Пекарчик (Дворский, Штрбак). 3:1 — 22 Гросс. 4:1 — 32 Пекарчик (Дворский, Енчко). 4:2 — 34 Саркенов (Алибек, Решетько). 4:3 — 56 Нуркенов. 4:4 — 59 Ляпунов. 5:4 — 62 Штрбак (Пекарчик)
После этого матча Словакия U20 занимает 3-е место в группе В с 5-ю очками в активе. Казахстан U20 располагается на 4-й позиции с 1-м баллов.