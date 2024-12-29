ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев 2024 года
  • 00:39
    • «Лацио» упустил победу в матче с «Аталантой» в Серии А
  • 00:29
    • Источник: Бителло согласовал контракт с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Овечкин установил новый рекорд НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который провел 14 календарных лет с 40+ голами.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Ранее в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин забил пятый гол своей команды. Эта шайба оказалась для россиянина 40-й в 2024 календарном году.

    Таким образом, Овечкин провел 14-й сезон в НХЛ, забив 40 и более голов за один календарный год. До этого форвард делил лидерство с Бреттом Халлом — у обоих хоккеистов было по 13 сезонов с 40+ голами.

    В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 19 матчей, записав в актив 26 (16+10) очков.

    У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (894).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» прервать свою серию поражений?
  • «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие