Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Форвард «Вашингтона»стал первым игроком в истории НХЛ, который провел 14 календарных лет с 40+ голами.

Ранее в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин забил пятый гол своей команды. Эта шайба оказалась для россиянина 40-й в 2024 календарном году.

Таким образом, Овечкин провел 14-й сезон в НХЛ, забив 40 и более голов за один календарный год. До этого форвард делил лидерство с Бреттом Халлом — у обоих хоккеистов было по 13 сезонов с 40+ голами.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 19 матчей, записав в актив 26 (16+10) очков.

У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (894).