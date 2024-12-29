Никитин высказался о поражении «Локомотива» в матче с минским «Динамо»

Главный тренерпрокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата против минского(1:4).

«Минск — с победой. Я думаю, соперник заслужил успех. К сожалению, мы не выложились по полной, поэтому закономерное поражение. Четыре поражения от "Динамо"? Если такая статистика есть, значит "Динамо" действительно неудобный соперник для нас.

Меньшинство? Когда ты играешь не в полную силу, то 5 на 5 ты можешь держаться в игре, а когда ты играешь не в полную вчетвером, то шансов намного меньше. Всё закономерно. Сказался ли выезд? У нас не принято в команде говорить, какая по счёту выездная игра. Команде, которую мы хотим сделать, без разницы, какая игра по счёту. Выкладывайся на полную. Замена вратаря? Два гола в свои ворота забили защитники. Было бы неправильно поменять вратаря в таком случае», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 66-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против ЦСКА 5-го января 2025-го года.