«Динамо» Минск — «Локомотив»: счет матча 4:1, обзор голов

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе минчан дублем отметился Джордан Гросс, а по шайбе забросили Виталий Пинчук и Егор Бориков.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 2 результативными передачами и добрался до отметки в 950 очков в КХЛ.
У «Локомотива» единственный гол записал на свой счет Артур Каюмов в большинстве.
После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции с 66-ю баллами.