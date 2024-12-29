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    Минское «Динамо» разгромило «Локомотив», Шипачев оформил два ассиста

    «Динамо» Минск — «Локомотив»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Локомотив
    Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»
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    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»

    В составе минчан дублем отметился Джордан Гросс, а по шайбе забросили Виталий Пинчук и Егор Бориков.

    Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 2 результативными передачами и добрался до отметки в 950 очков в КХЛ.

    У «Локомотива» единственный гол записал на свой счет Артур Каюмов в большинстве.

    После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции с 66-ю баллами.

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