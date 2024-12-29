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    Дубль Нельсона помог сборной США победить Латвию в матче МЧМ-2025

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Латвии
    Сборная США одержала победу над командой Латвии (5:1) в матче 2-го тура молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

    Латвия — США
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    Латвия — США

    В составе победителей дубль оформил Дэнни Нельсон, еще по шайбе забросили Райан Леонард, Зеев Буим и Максим Плант.

    Единственный гол латвийской команды на счету Давида Лившица.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Латвия U20 — США U20 — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Нельсон — 1 (Айзерман, Ральф), 1:58 — 0:1. Леонард — 1 (бол., Хэгенс, Перро), 25:08 — 0:2. Байэм — 1 (Хэгенс), 31:13 — 0:3. Нельсон — 2 (бол., Цимер, Айзерман), 39:54 — 0:4. Лившиц — 1 (Дилевка, Наудинс), 48:22 — 1:4. Плант — 1 (Стига, Мур), 55:31 — 1:5Вратари: Фелдбергс — СлукинскиБроски: 26 (8+12+6) — 41 (7+17+17)Штраф: 12 — 10

    США с 6 очками занимают первое место в группе A, ранее американцы разгромили команду Германии. Латвия с 2 очками — на четвертой строчке таблицы.

    В следующем матче сборная США 29 декабря сыграет с Финляндией, а команда Латвии 30 декабря встретится со сборной Германии.

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