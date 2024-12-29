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    «Монреаль» в гостях уверенно победил «Флориду»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз
    «Флорида» на своем льду проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

    Кирби Дак
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    Кирби Дак

    Две шайбы в этой встрече забросил Кирби Дак. По разу отличились Джейк Эванс и Коул Кофилд.

    Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Монреаль» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
    Голы: Дак — 3 (Ньюхук, Гуле), 21:39 — 0:1. Дак — 4 (Ньюхук), 33:51 — 0:2. Эванс — 9 (мен.), 37:19 — 0:3. Кофилд — 18 (Слафковски), 54:17 — 0:4Вратари: Найт — ДобешБроски: 34 (10+14+10) — 24 (9+8+7)Штраф: 7 — 7

    «Монреаль» (33 очка) теперь 13-й в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» (46) остается четвертой на «Востоке».

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