Тренер «Сибири»: Не все получалось в атаке, но, тем не менее, победа есть

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:0).

«С нашей стороны не хватало той свежести, которая присутствовала в предыдущей игре. Мы много внимания уделили обороне, особенно во втором и третьем периоде. Сыграли, в принципе, уверенно. Здорово играл наш вратарь, подчищал огрехи, которые возникали. Хорошая трудовая и командная победа, мы много сделали для неё. Не всё получалось в атаке, но, тем не менее, победа есть.

Ребята поверили в себя, удача оказалась на нашей стороне, на выезде ребятам легче играть, нет захлёстывания эмоциями от болельщиков и трибун. В психологическом плане у игроков был груз ответственности, опытные ребята прекрасно понимают, куда мы себя загнали. Только командные и правильные действия приводят к положительному результату, думаю, мы до них достучались.», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующей встрече команда встретится с «Амуром» 30-го декабря.