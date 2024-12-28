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    Гол Карпова обеспечил «Сибири» победу над «Адмиралом»

    «Адмирал» — «Сибирь»: счет матча 0:1, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    «Сибирь» в гостях одолела «Адмирал» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»
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    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»

    Единственный гол в этом матче записал на свой счет нападающий «Сибири» Максим Карпов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Карпов — 5 (Рассказов, Мартынов), 14:49 — 0:1Вратари: Мишуров (58:30) — КостинБроски: 33 (7+11+15) — 11 (6+3+2)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 42 баллами.

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