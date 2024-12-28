«Адмирал» — «Сибирь»: счет матча 0:1, обзор гола

Тейлор Бек — нападающий «Сибири» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче записал на свой счет нападающий «Сибири» Максим Карпов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы: Карпов — 5 (Рассказов, Мартынов), 14:49 — 0:1Вратари: Мишуров (58:30) — КостинБроски: 33 (7+11+15) — 11 (6+3+2)Штраф: 2 — 4
После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 42 баллами.