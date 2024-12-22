2-й таймЭвертон — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Эвертон» — «Челси». Онлайн
  • 16:21
    • Дубль Дибалы помог «Роме» разбить «Парму»
    Все новости спорта

    Подъяпольский изъявил желание продлить контракт с «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался о возможном продлении контракт с «бело-голубыми».

    Владислав Подъяпольский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Подъяпольский

    «У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в "Динамо". Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает.

    Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передает слова Подъяпольского Чемпионат.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Напомним, что голкипер был обменян из «Лады» по ходу нынешнего сезона. Подъяпольский еще не успел провести ни одной встречи за «Динамо». Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не сможет обыграть «Тоттенхэм»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Челси» придется тяжело в этом матче
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Ждем разухабистого матча
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Насьонал
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие