Подъяпольский изъявил желание продлить контракт с «Динамо»

Голкипервысказался о возможном продлении контракт с «бело-голубыми».

«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в "Динамо". Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает.

Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передает слова Подъяпольского Чемпионат.

Напомним, что голкипер был обменян из «Лады» по ходу нынешнего сезона. Подъяпольский еще не успел провести ни одной встречи за «Динамо». Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.