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    Овечкин не примет участие в ближайших матчах «Вашингтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, когда ждать нападающего Александра Овечкина в составе на матч «столичных».

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    «Ему разрешили контактировать с другими хоккеистами, чтобы он мог возобновить деятельность с командой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому думаем, что он вернётся после него.

    Возможно, что это будет первая игра после перерыва… но мы не увидим его в оставшихся трёх матчах», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

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    • Напомним, что Овечкин приступил к тренировкам вместе с основным составом «Вашингтона». Форвард получил травму 19-го ноября этого года в матче против «Юты» (6:2).

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