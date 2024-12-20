Овечкин не примет участие в ближайших матчах «Вашингтона»

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» Фото: globallookpress.com
«Ему разрешили контактировать с другими хоккеистами, чтобы он мог возобновить деятельность с командой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому думаем, что он вернётся после него.
Возможно, что это будет первая игра после перерыва… но мы не увидим его в оставшихся трёх матчах», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.
Напомним, что Овечкин приступил к тренировкам вместе с основным составом «Вашингтона». Форвард получил травму 19-го ноября этого года в матче против «Юты» (6:2).