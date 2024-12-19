«Ак Барс» объявил о переходе О`Делла

Казанский сообщил о подписании нападающего

Контракт с 34-летним хоккеистом рассчитан до мая 2025 года.

Ранее на этой неделе О`Делл расторг контракт с московским «Динамо». Канадец выступал за столичный клуб с 2021 года, за это время он провел 183 матча и набрал 141 (65+76) очко.

В текущем сезоне О`Делл сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в переходе нападающего «Амура» Алекса Гальченюка.