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    «Ак Барс» объявил о переходе О`Делла

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Динамо КХЛ
    Казанский «Ак Барс» сообщил о подписании нападающего Эрика О`Делла.

    Эрик О`Делл
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    Эрик О`Делл

    Контракт с 34-летним хоккеистом рассчитан до мая 2025 года.

    Ранее на этой неделе О`Делл расторг контракт с московским «Динамо». Канадец выступал за столичный клуб с 2021 года, за это время он провел 183 матча и набрал 141 (65+76) очко.

    В текущем сезоне О`Делл сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

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    Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в переходе нападающего «Амура» Алекса Гальченюка.

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