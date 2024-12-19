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    Коньков считает, что «Авангард» может зацепиться за топ-6 на Востоке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры «Авангарда» во 2-й половине регулярного чемпионата КХЛ.

    Рид Буше — нападающий «Авангарда»
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    Рид Буше — нападающий «Авангарда»

    «В игре омичей при Ги Буше появится баланс? Посмотрим. Канадец не провёл ещё ни одного матча, но вы абсолютно правы, сказав, что достижение игрового баланса станет одной из первоочередных целей и задач Буше в Омске. При этом "Авангард", значительно обновив состав, уже сейчас действует быстро, активно, интересно и результативно.

    Увидим, что будет дальше. Думаю, что омичи во второй половине регулярного сезона смогут зацепиться за шестёрку Востока», — приводит слова Конькова «Спорт день за днем».

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    • «Авангард» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в активе после 34-х сыгранных матчей, отставая от 6-й позиции на 7 баллов.

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