Жамнов отреагировал на слухи о возможном уходе Голдобина из «Спартака»

Николай Голдобин Фото: globallookpress.com
«Много чего пишут, возможно, это недоброжелатели. Часто бывает, что мы даже не поднимали какую-то тему, а слухи вдруг появляются в прессе и журналисты сразу начинают атаковать вопросами.
Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали.
Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру. Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания.
Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее», — приводит слова Жамнова ТАСС.
В текущем сезоне Голдобин провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал 25 (7+18) очков.