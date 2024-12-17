ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон и Хоакин БаклиТотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
    Все новости спорта

    Жамнов отреагировал на слухи о возможном уходе Голдобина из «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть нападающий Николай Голдобин.

    Николай Голдобин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Голдобин

    «Много чего пишут, возможно, это недоброжелатели. Часто бывает, что мы даже не поднимали какую-то тему, а слухи вдруг появляются в прессе и журналисты сразу начинают атаковать вопросами.

    Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали.

    Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру. Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания.

    Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее», — приводит слова Жамнова ТАСС.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • В текущем сезоне Голдобин провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал 25 (7+18) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие