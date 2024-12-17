Жамнов отреагировал на слухи о возможном уходе Голдобина из «Спартака»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть нападающий

«Много чего пишут, возможно, это недоброжелатели. Часто бывает, что мы даже не поднимали какую-то тему, а слухи вдруг появляются в прессе и журналисты сразу начинают атаковать вопросами.

Ничего такого по Голдобину мы не рассматривали и не обсуждали.

Пытаемся донести до него все те моменты, где он может усилить свою игру. Мы знали, что у него существует проблема второго сезона, но я больше думал, что здесь зависит многое от головы, от его желания.

Надеюсь, что вторую часть сезона он проведет намного сильнее», — приводит слова Жамнова ТАСС.

В текущем сезоне Голдобин провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и набрал 25 (7+18) очков.