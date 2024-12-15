Третьяк: Команда выполнила задачу на Кубок Первого канала

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о победе команды «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Команда выполнила задачу — заняла первое место на домашнем турнире. Матчи показали, что на международном уровне не осталось слабых соперников. Все игры получились непростыми, белорусы и казахстанцы сыграли хорошо, выходили на лед со старанием и настроем, сумели навязать борьбу. Уверен, что зрителям было интересно смотреть хоккей.

Ценно, что наши ребята получили практику международных матчей. Теперь у хоккеистов есть опыт игры за сборную, ребята поняли, что требуется доставать из себя на таких турнирах, как переламывать неудачный ход матчей, как выигрывать в свитере сборной России.

И, конечно, хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков. На матчи нашей команды пришло более 64 тысяч человек за три дня, миллионы любителей хоккея переживали за сборную у телеэкранов. Эта поддержка помогла выиграть турнир, внимание и неравнодушие соотечественников нас вдохновляют. Поздравляю всех с победой! Хоккейная Россия будет встречать Новый год в хорошем настроении», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

По итогам трех туров «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала, набрав 8 очков.