начнут матч в 17:30 на кубке Первого канала, 15.12.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Беларусь» — «Звёзды КХЛ». Коэффициент ставки — 2.25.

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