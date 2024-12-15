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    Беларусь проведет еще одну яркую встречу

    Беларусь — Сборная мира КХЛ. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, Кубок Первого канала, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную Белоруссии
    Прогноз и ставки на Беларусь — Сборная мира КХЛ
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    Андрей Стась
    В матче Кубка Первого канала Беларусь встретится со Сборной мира КХЛ. Игра пройдет на «СКА Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 18:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Беларусь — Сборная мира КХЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беларусь

    Турнирное положение: По итогам двух матчей белорусская команда расположилась на 2-м месте в таблице с 4 очками на счету. На 1 балл она отстает от «России 25» и опережает Сборную мира КХЛ.

    Последние матчи: На Кубке Первого канала-2024 Беларусь добилась волевой победы над Казахстаном — 3:1, за которой последовало боевое поражение в эффектной встрече с «Россией 25» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Травмированных в составе белорусской сборной нет.

    Состояние команды: На Кубок Первого канала сборная Беларуси приехала максимально заряженной. В двух матчах команда Дмитрия Квартальнова продемонстрировала яркую игру.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В частности, за столь короткий отрезок Беларусь выработала предметную модель хоккея, которая сопровождается хорошей результативностью на фоне командного характера.

    В настоящее время Беларусь остается прямым конкурентом «России 25» в гонке за 1-е место, ввиду чего последнюю встречу она нацелена провести так же уверенно, как и две предыдущие.

    Сборная мира КХЛ

    Турнирное положение: После двух матчей Сборная мира КХЛ разместилась на 3-й строчке в турнирной таблице с 3 очками на счету. На 2 турнирных пункта команда отстает от 1-й «России 25».

    Последние матчи: Дебютный в нынешнем формате матч Сборная мира КХЛ провела неудачно, потерпев разгромное поражение от «России 25» — 1:4. В следующей игре легионеры лиги разобрались с Казахстаном — 3:1.

    Не сыграют: Кадровые потери в составе звездного коллектива отсутствуют.

    Состояние команды: Изначально Сборная мира КХЛ была сформирована в контексте уникального игрового опыта и повышения зрелищности декабрьского товарищеского турнира.

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    Однако в настоящее время команда в большей степени разочаровывает. В частности, в столь сыром виде Сборная мира КХЛ — это коллектив, у которого отсутствует какая-либо мотивация выкладываться на льду на сто процентов.

    Так, на нежелание легионеров играть на должном уровне указал главный тренер Сборной мира КХЛ после встречи с «Россией 25». Тем не менее в матче с Беларусью звездные представители лиги еще могут себя проявить.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном матче из трех последних в рамках Кубка Первого канала Беларусь не проиграла в основное время

    • В семи последних матчах в Кубке Первого Беларусь забивала минимум 3 гола

    • В четырех матчах Беларуси из шести последних в рамках Кубка Первого канала был пробит тотал больше 7.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Беларуси оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.65, а победа Сборной мира Звезд КХЛ — в 2.17.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

    Прогноз: На фоне инертной Сборной мира КХЛ команда Дмитрия Квартальнова выглядит как настоящий фаворит, готовый разобраться с немотивированными легионерами.

    Ставка: Беларусь не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

    Прогноз: С результативностью в рамках Кубка Первого канала у Беларуси в последние годы полный порядок. Едва ли в предстоящей игре что-то сильно изменится.

    Ставка: Индивидуальный тотал Беларуси больше 3 за 2.00.

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    Беларусь — Сборная мира КХЛ: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на хоккей. Беларусь проведет еще одну яркую встречу
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