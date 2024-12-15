Беларусь
Турнирное положение: По итогам двух матчей белорусская команда расположилась на 2-м месте в таблице с 4 очками на счету. На 1 балл она отстает от «России 25» и опережает Сборную мира КХЛ.
Последние матчи: На Кубке Первого канала-2024 Беларусь добилась волевой победы над Казахстаном — 3:1, за которой последовало боевое поражение в эффектной встрече с «Россией 25» — 3:4 ОТ.
Не сыграют: Травмированных в составе белорусской сборной нет.
Состояние команды: На Кубок Первого канала сборная Беларуси приехала максимально заряженной. В двух матчах команда Дмитрия Квартальнова продемонстрировала яркую игру.
В частности, за столь короткий отрезок Беларусь выработала предметную модель хоккея, которая сопровождается хорошей результативностью на фоне командного характера.
В настоящее время Беларусь остается прямым конкурентом «России 25» в гонке за 1-е место, ввиду чего последнюю встречу она нацелена провести так же уверенно, как и две предыдущие.
Сборная мира КХЛ
Турнирное положение: После двух матчей Сборная мира КХЛ разместилась на 3-й строчке в турнирной таблице с 3 очками на счету. На 2 турнирных пункта команда отстает от 1-й «России 25».
Последние матчи: Дебютный в нынешнем формате матч Сборная мира КХЛ провела неудачно, потерпев разгромное поражение от «России 25» — 1:4. В следующей игре легионеры лиги разобрались с Казахстаном — 3:1.
Не сыграют: Кадровые потери в составе звездного коллектива отсутствуют.
Состояние команды: Изначально Сборная мира КХЛ была сформирована в контексте уникального игрового опыта и повышения зрелищности декабрьского товарищеского турнира.
Однако в настоящее время команда в большей степени разочаровывает. В частности, в столь сыром виде Сборная мира КХЛ — это коллектив, у которого отсутствует какая-либо мотивация выкладываться на льду на сто процентов.
Так, на нежелание легионеров играть на должном уровне указал главный тренер Сборной мира КХЛ после встречи с «Россией 25». Тем не менее в матче с Беларусью звездные представители лиги еще могут себя проявить.
Статистика для ставок
- Ни в одном матче из трех последних в рамках Кубка Первого канала Беларусь не проиграла в основное время
- В семи последних матчах в Кубке Первого Беларусь забивала минимум 3 гола
- В четырех матчах Беларуси из шести последних в рамках Кубка Первого канала был пробит тотал больше 7.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Беларуси оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.65, а победа Сборной мира Звезд КХЛ — в 2.17.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.
- 1.94Миннесота — Вегас: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 1.90Рейнджерс — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.35Ванкувер — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Прогноз: На фоне инертной Сборной мира КХЛ команда Дмитрия Квартальнова выглядит как настоящий фаворит, готовый разобраться с немотивированными легионерами.
Ставка: Беларусь не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.
Прогноз: С результативностью в рамках Кубка Первого канала у Беларуси в последние годы полный порядок. Едва ли в предстоящей игре что-то сильно изменится.
Ставка: Индивидуальный тотал Беларуси больше 3 за 2.00.