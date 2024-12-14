начнут матч в 13:15 на кубке Первого канала, 14.12.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия U25» — «Беларусь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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