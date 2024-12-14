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    «Россия U25» уверенно разберется со следующим соперником?

    «Россия 25» — Беларусь. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Первого канала, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Россия 25» — Беларусь
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    «Россия U25» в игре со «Звездами КХЛ»
    В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится с Беларусью. Игра пройдет на «СКА Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 14:15 (мск). Ставка и прогноз на матч «Россия 25» — Беларусь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 14 Декабря 2024 года

    Россия U25

  • Евротур. Кубок Первого канала
    •  Россия U25 13:15 Беларусь

    Беларусь

  • Минск
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    «Россия 25»

    Турнирное положение: Одержав уверенную победу в дебютном матче, «Россия 25» разместилась на 1-й строчке в таблице с 3 очками в активе и лучшими дополнительными показателями по отношению к Беларуси.

    Последние матчи: В дебютной встрече Кубка Первого канала-2024 «Россия 25» разбила «Звезд КХЛ» — 4:1. В рамках прошлогоднего турнира российская сборная обыграла «Звезд ВХЛ» — 5:2, Беларусь — 5:3 и Казахстан — 5:2.

    Не сыграют: Каких-либо потерь в составе сборной нет.

    Состояние команды: В очередной декабрьский турнир «Россия 25» вошла в статусе главного фаворита, который вместе с тем претендует на максимальное количество очков.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Собрав в один состав лучших представителей Континентальной хоккейной лиги, «Россия 25» выдала достаточно динамичный матч против легионеров, объединенных в команду «Звезды КХЛ».

    Победа 4:1 стала для «России 25» уникальным в определенном смысле опытом, на фоне которого команда продемонстрировала неплохую сыгранность и готовность не менее ярко выступить против оставшихся соперников.

    Беларусь

    Турнирное положение: В настоящее время Беларусь занимает 2-ю строчку в таблице, набрав 3 очка. Такое же количество баллов досталось «России 25» по итогам первой игры.

    Последние матчи: На Кубке Первого канала 2024 года сборная Беларуси дебютировала в соответствии с ожиданиями: в игре с Казахстаном команда Дмитрия Квартальнова добилась победы — 3:1.

    Годом ранее на этом же турнире Беларусь разгромила Казахстан со счетом 6:2, после чего потерпела поражение от сборной России — 3:5 и уступила «Звездам ВХЛ» — 4:5 ОТ.

    Не сыграют: Потери в составе белорусской команды отсутствуют.

    Состояние команды: Декабрьский турнир Беларусь начала не столь ярко, как в прошлом году, но вполне уверенно в контексте результата.

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    Собрав достаточно боеспособную команду, Беларусь может навязать борьбу оставшимся двум соперникам, однако шансов на первую строчку по итогам всех матчей Кубка у нее крайне мало.

    Тем не менее Беларусь приехала в Санкт-Петербург с целью продемонстрировать свои лучшие умения на льду и провести содержательные встречи против более статусных звезд.

    Статистика для ставок

    • В цикле товарищеских очных матчей в 2023 году «Россия 25» одержала семь побед над Беларусью из девяти возможных

    • В последней личной встрече в Кубке Первого канала был пробит тотал больше 7.5

    • В четырех последних матчах в рамках Кубка Первого канала Беларусь не забивала меньше 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «России 25» оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.40, а победа Беларуси — в 7.10.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6.5 — за 1.95.

    Прогноз: «Россия 25» остается главным фаворитом Кубка, который продолжит добиваться успехов за счет работающей модели атакующего хоккея.

    Ставка: «Россия 25» победит с форой -2.5 за 1.85.

    Прогноз: Если матч со «Звездами КХЛ» оказался разочаровывающим с точки зрения зрелищности, то в предстоящей игре команды будут выкладываться на сто процентов.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.85.

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    «Россия 25» — Беларусь: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Россия U25» уверенно разберется со следующим соперником?
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