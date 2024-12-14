Квартальнов — о поражении Беларуси: Нелепая ошибка стоила нам не победить

Главный тренер сборнойвысказался о поражении национальной команды в матче Кубка Первого канала против(3:4 ОТ).

«В овертайме надо было всё-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам не победить. Тяжело ли было завести ребят при счете 0:2? Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

План на матч? Победить. Завтра сборная будет выходить на победу? А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить», — передает слова Квартального Чемпионат.

После этого матча сборная Беларуси занимает 2-е место в таблице Кубка Первого канала с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда встретится со Сборной мира КХЛ завтра, 15-го декабря в 18:30 мск.