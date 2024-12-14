1-й таймЛиверпуль — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас«Ливерпуль» — «Фулхэм». Онлайн
  • 17:26
    • Сака и Хаверц — в стартовом составе «Арсенала» на матч АПЛ с «Эвертоном»
  • 16:58
    • «Россия 25» в оветайме обыграла сборную Беларуси
  • 16:47
    • Артета уговаривает «Арсенал» купить звезду «Ювентуса»
  • 16:24
    • Трент намекнул на возможное продление контракта с «Ливерпулем»
  • 16:16
    • В «Бетисе» опровергли интерес к игроку «Локомотива»
    Все новости спорта

    Квартальнов — о поражении Беларуси: Нелепая ошибка стоила нам не победить

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о поражении национальной команды в матче Кубка Первого канала против «России 25» (3:4 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер сборной Беларуси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов — главный тренер сборной Беларуси

    «В овертайме надо было всё-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам не победить. Тяжело ли было завести ребят при счете 0:2? Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

    План на матч? Победить. Завтра сборная будет выходить на победу? А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить», — передает слова Квартального Чемпионат.

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • После этого матча сборная Беларуси занимает 2-е место в таблице Кубка Первого канала с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда встретится со Сборной мира КХЛ завтра, 15-го декабря в 18:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Неаполе порадует голами
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Реал» постарается взять три очка малой кровью
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Монако» Головина одолеет соперника на его же поле?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.55
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие