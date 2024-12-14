Андреофф — о неудачных результатах «Сибири»: Мы не были единым коллективом

Канадский нападающийвысказался об игре своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Весь сезон состоит из подъёмов и спадов. У нас не шла игра в своей зоне. Само собой, мы обращали на это внимание. По ходу регулярки мы многое поменяли в игре в обороне. Разумеется, к этому ещё нужно добавить хорошие выходы в зоне атаки, и тогда мы начнём побеждать.

Что нужно подправить в своей игре для того, чтобы попасть в плей-офф? Прежде всего, нужно выступать, как команда. От этого всё и растёт. На мой взгляд, было заметно, что мы не были единым коллективом в проигранных осенью матчах. Так что рецепт успеха достаточно прост: если мы сумеем объединиться, то у нас всё будет хорошо, — сказал Андреофф Allhockey.ru.

"Сибирь" занимает 10-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Андреофф провел за команду 32 матча и набрал 19 (10+9) очков.