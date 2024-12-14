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    Андреофф — о неудачных результатах «Сибири»: Мы не были единым коллективом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Канадский нападающий «Сибири» Энди Андреофф высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

    Энди Андреофф — нападающий «Сибири»
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    Энди Андреофф — нападающий «Сибири»

    «Весь сезон состоит из подъёмов и спадов. У нас не шла игра в своей зоне. Само собой, мы обращали на это внимание. По ходу регулярки мы многое поменяли в игре в обороне. Разумеется, к этому ещё нужно добавить хорошие выходы в зоне атаки, и тогда мы начнём побеждать.

    Что нужно подправить в своей игре для того, чтобы попасть в плей-офф? Прежде всего, нужно выступать, как команда. От этого всё и растёт. На мой взгляд, было заметно, что мы не были единым коллективом в проигранных осенью матчах. Так что рецепт успеха достаточно прост: если мы сумеем объединиться, то у нас всё будет хорошо, — сказал Андреофф Allhockey.ru.

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    • "Сибирь" занимает 10-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Андреофф провел за команду 32 матча и набрал 19 (10+9) очков.

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