Третьяк: Мне очень понравилось, красивый хоккей, полный стадион

Президент Федерации хоккея Россиивысказался о победе сборнойнад Сборной мира КХЛ (4:1).

«Мне очень понравилось, счёт хороший — 4:1. Красивый хоккей, полный стадион. Думаю, всем понравилось, настоящий праздник. Очень здорово, что мы имеем возможность в прекрасном городе, где любят хоккей, такой видеть хоккей. Мы видели высочайший уровень мастерства, особенно от нашей команды. Она в первом периоде доминировала, только вратарь Смит выручал. Думаю, как вратарь не могу ему позавидовать в первом периоде.

Интересная игра, много очень хороших моментов, игра удалась и доставила всем удовольствие. Первый канал показывал, наверное, полстраны нашей смотрело, для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы наш хоккей смотрели, чтобы мальчишки и девчонки больше играли в хоккей», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Сборная «России 25» далее сыграет с Беларусью, а сборная мира КХЛ — с Казахстаном. Оба матча пройдут 14 декабря.