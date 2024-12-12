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    Третьяк: Мне очень понравилось, красивый хоккей, полный стадион

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе сборной «Россия 25» над Сборной мира КХЛ (4:1).

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Мне очень понравилось, счёт хороший — 4:1. Красивый хоккей, полный стадион. Думаю, всем понравилось, настоящий праздник. Очень здорово, что мы имеем возможность в прекрасном городе, где любят хоккей, такой видеть хоккей. Мы видели высочайший уровень мастерства, особенно от нашей команды. Она в первом периоде доминировала, только вратарь Смит выручал. Думаю, как вратарь не могу ему позавидовать в первом периоде.

    Интересная игра, много очень хороших моментов, игра удалась и доставила всем удовольствие. Первый канал показывал, наверное, полстраны нашей смотрело, для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы наш хоккей смотрели, чтобы мальчишки и девчонки больше играли в хоккей», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

    Сборная «России 25» далее сыграет с Беларусью, а сборная мира КХЛ — с Казахстаном. Оба матча пройдут 14 декабря.

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