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    «Россия-25» без проблем выиграла у сборной мира КХЛ в матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России
    В рамках Кубка Первого канала «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ со счетом 4:1.

    «Россия 25»
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    «Россия 25»

    На точные броски Марата Хайруллина, Михаил Григоренко, Александра Елесина и Ильи Сафонова гости ответили голом престижа Либора Шулака.

    Кубок Первого канала по хоккею
    Россия 25 — Сборная мира КХЛ — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Хайруллин — 1 (Елесин), 23:52 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Никишин, Кузнецов), 32:53 — 2:0. Елесин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 36:07 — 3:0. Сафонов — 1 (Абрамов, Никишин), 51:30 — 4:0. Шулак — 1 (Уильямс, Андреофф), 59:31 — 4:1Вратари: Набоков — Смит (Рибар, 40:00)Штраф: 2 — 4Броски: 45 (19+13+13) — 17 (4+7+6)

    Напомним, что ранее сборная Беларуси смогла победить команду Казахстана со счетом 3:1.

    Сборная «России 25» далее сыграет с Беларусью, а сборная мира КХЛ — с Казахстаном. Оба матча пройдут 14 декабря.

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