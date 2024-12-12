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    Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Белоруссии Сборная Казахстана
    Сборная Белоруссии одержала победу над командой Казахстана в стартовом матче Кубка Первого канала.

    Сборная Белоруссии
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    Сборная Белоруссии

    Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу белорусов.

    В составе победителей автором дубля стал Виталий Пинчук. Еще одну шайбу в ворота Казахстана отправил Вадим Мороз.

    У проигравших отличился Александр Борисевич.

    В следующем матче турнира «Россия 25» в четверг сыграет со сборной мира КХЛ, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Сборная Белоруссии во втором туре встретится с «Россией 25», а Казахстан — со сборной мира КХЛ. Оба матча пройдут 14 декабря.

    Кубок Первого канала
    Белоруссия — Казахстан — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Борисевич — 1 (Демин, Гребенщиков), 6:19 — 0:1. Пинчук — 2 (В. Еременко, Горбунов), 44:14 — 1:1. Пинчук — 3 (бол., Фальковский), 48:22 — 2:1. Мороз — 2 (Дроздов, Фальковский), 53:25 — 3:1Вратари: Кульбаков — ШутовШтраф: 8 — 4Броски: 47 (8+14+25) — 14 (6+6+2)
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