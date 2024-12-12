Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии Фото: globallookpress.com
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу белорусов.
В составе победителей автором дубля стал Виталий Пинчук. Еще одну шайбу в ворота Казахстана отправил Вадим Мороз.
У проигравших отличился Александр Борисевич.
В следующем матче турнира «Россия 25» в четверг сыграет со сборной мира КХЛ, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Сборная Белоруссии во втором туре встретится с «Россией 25», а Казахстан — со сборной мира КХЛ. Оба матча пройдут 14 декабря.
Кубок Первого канала
Белоруссия — Казахстан — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Борисевич — 1 (Демин, Гребенщиков), 6:19 — 0:1. Пинчук — 2 (В. Еременко, Горбунов), 44:14 — 1:1. Пинчук — 3 (бол., Фальковский), 48:22 — 2:1. Мороз — 2 (Дроздов, Фальковский), 53:25 — 3:1Вратари: Кульбаков — ШутовШтраф: 8 — 4Броски: 47 (8+14+25) — 14 (6+6+2)