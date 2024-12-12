Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборнаяодержала победу над командойв стартовом матче Кубка Первого канала.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу белорусов.

В составе победителей автором дубля стал Виталий Пинчук. Еще одну шайбу в ворота Казахстана отправил Вадим Мороз.

У проигравших отличился Александр Борисевич.

В следующем матче турнира «Россия 25» в четверг сыграет со сборной мира КХЛ, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Прогнозы и ставки на хоккей

Сборная Белоруссии во втором туре встретится с «Россией 25», а Казахстан — со сборной мира КХЛ. Оба матча пройдут 14 декабря.