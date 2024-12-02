«Витязь» — «Нефтехимик»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

Подмосковныйпобедил нижнекамскийв серии буллитов.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3.

В составе победителей шайбы забрасывали Иван Воробьев, Владимир Галузин и Алексей Макеев.

Победный буллит на счету Дерека Барака.

У «Нефтехимик» две шайбы у Андрея Белозерова, также отличился Кирилл Петров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Галузин — 1 (Ежов), 2:32 — 1:0. Белозеров — 7 (Пастухов), 24:13 — 1:1. Воробьев — 7 (Готье, Аркалов), 26:07 — 2:1. Белозеров — 8 (бол., Сериков, Ди), 33:16 — 2:2. Макеев — 6 (Рой, Бучельников), 36:50 — 3:2. Петров — 1 (Леонтьев, Хоружев), 54:49 — 3:3Победный буллит: БаракВратари: Дорожко — ДолгановБроски: 40 (13+14+12+1) — 48 (7+17+23+1)Штраф: 11 — 2

«Витязь» с 31 очками идет на 9-м месте в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками — на 7-й строчке «Востока».