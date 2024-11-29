Ильенко о поражении «Динамо»: Удачу нужно заслужить, но мы ещё этого не сделали

Нападающий московскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:1).

«Нам просто не получалось забить, хотя мы владели преимуществом, инициативой. Если в матче против "Локомотива" мы реализовали все свои моменты, то против ЦСКА этого не получилось.

Удача была не на стороне "Динамо"? Не то чтобы удачи, а упорства и везения. Нужно было чуть понастырнее играть перед воротами. Удачу нужно заслужить, но мы ещё этого не сделали.

ЦСКА сыграл примерно также, как и с "Локомотивом"? Нет. Считаю, что с ЦСКА игра была другого содержания и не похожая на матч с Локомотивом», — сказал Ильенко «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 41-м очком в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против «Куньлуня» 1-го декабря.