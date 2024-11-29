Башкиров перешел из «Металлурга» в «Авангард»

Нападающийстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Стало известно, что «Металлург» и «Авангард» произвели обмен, магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу "Авангарду" в этом сезоне», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В нынешнем сезоне Башкиров провел за «Металлург» 18 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что канадский специалист Ги Буше возглавил «Авангард».