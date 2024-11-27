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    Павел Зубов — о победе над «Северсталью»: Сегодня была очень хорошая командная работа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Северсталь
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (3:0).

    «Лада»
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    «Лада»

    «Долго шли к победе — шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину.

    Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определённых зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга. Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна. Рады за Влада Подъяпольского — после болезни вошёл в игру, держал игру», — сказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

    «Лада» идет десятой на «Востоке» с 27 очками. «Северсталь» (34) — седьмая на «Западе».

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