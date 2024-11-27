Павел Зубов — о победе над «Северсталью»: Сегодня была очень хорошая командная работа

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады»прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (3:0).

«Долго шли к победе — шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину.

Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определённых зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга. Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна. Рады за Влада Подъяпольского — после болезни вошёл в игру, держал игру», — сказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

«Лада» идет десятой на «Востоке» с 27 очками. «Северсталь» (34) — седьмая на «Западе».