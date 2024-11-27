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    Сергачев: «Юте» не обязательно забивать по шесть голов каждый раз

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Юта Монреаль Канадиенс
    Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался о победе над «Монреалем» (3:2) в матче НХЛ. Россиянин забил решающий гол в овертайме.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Нам не обязательно забивать по шесть голов каждый раз, чтобы выиграть матч. Мы можем немного помочь нашим вратарям и пропустить два, может быть, один, и все равно выиграть игру. Мы показали это сегодня вечером.

    Теперь нам просто нужно продолжать в том же духе. Иногда это будет не очень приятно. Нужно идти к сетке и делать броски, получать локти в лицо, но нужно это пережить, и я чувствую, что наши парни делают это прямо сейчас», — цитирует Сергачева сайт НХЛ.

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    26-летний российский защитник набрал 15 (6+9) очков в 22 матчах. «Юта» с 21 очком в 22 матчах находится на 11-м месте в Западной конференции.

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