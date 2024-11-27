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    КХЛ назвала первых участников Матча звезд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Торпедо Спартак СКА Локомотив Динамо Динамо Минск Металлург Мг Трактор Автомобилист Сибирь Авангард Салават Юлаев
    КХЛ по итогам голосования среди болельщиков назвала первых участников предстоящего Матча звезд.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Дивизион Боброва

    Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 2-й Матч Звезд)
    Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо», 2-й Матч Звезд);
    Нападающие: Николай Голдобин («Спартак», 3-й Матч Звезд) — 2177, Евгений Кузнецов (СКА, 4-й Матч Звезд).

    Дивизион Тарасова

    Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив», 2-й Матч звезд).
    Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Мск, 2-й Матч Звезд).
    Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Мн, 6-й Матч Звезд), Никита Гусев («Динамо» Мск, 6-й Матч Звезд).

    Дивизион Харламова

    Вратарь: Зак Фукале («Трактор», дебютант).
    Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 3-й Матч Звезд).
    Нападающие: Максим Шабанов («Трактор», 2-й Матч Звезд), Стефан Да Коста («Автомобилист», 4-й Матч Звезд).

    Дивизион Чернышева

    Вратарь: Денис Костин («Сибирь», дебютант).
    Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь», 2-й Матч Звезд).
    Нападающие: Рид Буше («Авангард», дебютант), Джошуа Ливо («Салават Юлаев», дебютант).

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