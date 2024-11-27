КХЛ назвала первых участников Матча звезд

Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь», 2-й Матч Звезд)
Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо», 2-й Матч Звезд);
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак», 3-й Матч Звезд) — 2177, Евгений Кузнецов (СКА, 4-й Матч Звезд).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив», 2-й Матч звезд).
Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Мск, 2-й Матч Звезд).
Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Мн, 6-й Матч Звезд), Никита Гусев («Динамо» Мск, 6-й Матч Звезд).
Дивизион Харламова
Вратарь: Зак Фукале («Трактор», дебютант).
Защитник: Егор Яковлев («Металлург», 3-й Матч Звезд).
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор», 2-й Матч Звезд), Стефан Да Коста («Автомобилист», 4-й Матч Звезд).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Денис Костин («Сибирь», дебютант).
Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь», 2-й Матч Звезд).
Нападающие: Рид Буше («Авангард», дебютант), Джошуа Ливо («Салават Юлаев», дебютант).
Голосование представителей СМИ начнется 27 ноября, а затем свой выбор сделает КХЛ.
Звездный уик-энд КХЛ пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8-9 февраля 2025 года.