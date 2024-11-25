«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 0:6, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде крупно уступилсо счетом 0:6.

Дублем в этой игре отметился Владислав Фирстов, а также забили Максим Летунов, Игорь Ларионов, Сергей Гончарук и Евгений Свечников.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1) Голы: Фирстов — 7 (Кагарлицкий), 3:51 — 0:1. Ларионов — 2 (Линч), 22:27 — 0:2. Гончарук — 7 (Кагарлицкий), 23:15 — 0:3. Свечников — 9 (Мисников), 26:25 — 0:4. Летунов — 6 (Артамонов, Войнов), 38:51 — 0:5. Фирстов — 8 (Летунов, Артамонов), 50:45 — 0:6Нереализованные буллиты: Галимов (Спартак), 29:58 (Вратарь), Пашин (Спартак), 16:06 (Вратарь)Вратари: Николаев (Куликов, 23:15) — БочаровШтраф: 6 — 10Броски: 34 (10+14+10) — 30 (6+12+12)

«Торпедо» набрало 35 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. У «Спартака» осталось 43 балла и второе место на «Западе».