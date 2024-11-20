ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей
  • 21:55
    • «Спартак» разгромил «Амур» в матче КХЛ
  • 21:47
    • «Ак Барс» с сухим счетом обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби
  • 21:43
    • Московское «Динамо» победило «Сибирь»
    Все новости спорта

    «Спартак» разгромил «Амур» в матче КХЛ

    «Спартак» — «Амур»: счет матча 7:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Амур
    Московский «Спартак» в результативном матче был сильнее хабаровского «Амура» в матче КХЛ со счетом 7:3.

    Николай Голдобин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Голдобин

    Для гостей это поражение стало 14-м подряд в регулярном чемпионате.

    Главным героем этой игры стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Еще у двух игроков московского клуба Александра Пашина и Егора Савикова по 3 (1+2) очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)
    Голы: Рубцов — 6 (бол., Пашин, Савиков), 3:09 — 1:0. Пашин — 4 (Чайковски), 10:23 — 2:0. Ружичка — 11 (Пашин), 16:01 — 3:0. Балдаев — 1 (О. Ли, Гальченюк), 16:24 — 3:1. Савиков — 1 (Ружичка, Голдобин), 33:36 — 4:1. Беляев — 3 (Голдобин, Орлов), 39:07 — 5:1. Морозов — 11 (Голдобин, Савиков), 39:25 — 6:1. Барулин — 1 (бол., К. Ли, Бродхерст), 46:48 — 6:2. Голдобин — 7 (Порядин, Вишневский), 47:19 — 7:2. Коротких — 4 (Брынцев, Дюрандо), 48:32 — 7:3Вратари: Рибар (Куликов, 48:39) — Лозебников (Кобозев, 39:07)Броски: 35 (10+15+10) — 30 (13+6+11)Штраф: 6 — 12

    «Спартак» идет вторым на «Западе» с 41 очком. «Амур» с 13 очками последний на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА готовится нанести поражение лидеру Востока
  • Трактор — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чорич — Прижмич
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реберг — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фоньини — Гулин
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие