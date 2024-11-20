«Спартак» — «Амур»: счет матча 7:3, обзор голов

Московскийв результативном матче был сильнее хабаровскогов матче КХЛ со счетом 7:3.

Для гостей это поражение стало 14-м подряд в регулярном чемпионате.

Главным героем этой игры стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Еще у двух игроков московского клуба Александра Пашина и Егора Савикова по 3 (1+2) очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2) Голы: Рубцов — 6 (бол., Пашин, Савиков), 3:09 — 1:0. Пашин — 4 (Чайковски), 10:23 — 2:0. Ружичка — 11 (Пашин), 16:01 — 3:0. Балдаев — 1 (О. Ли, Гальченюк), 16:24 — 3:1. Савиков — 1 (Ружичка, Голдобин), 33:36 — 4:1. Беляев — 3 (Голдобин, Орлов), 39:07 — 5:1. Морозов — 11 (Голдобин, Савиков), 39:25 — 6:1. Барулин — 1 (бол., К. Ли, Бродхерст), 46:48 — 6:2. Голдобин — 7 (Порядин, Вишневский), 47:19 — 7:2. Коротких — 4 (Брынцев, Дюрандо), 48:32 — 7:3Вратари: Рибар (Куликов, 48:39) — Лозебников (Кобозев, 39:07)Броски: 35 (10+15+10) — 30 (13+6+11)Штраф: 6 — 12

«Спартак» идет вторым на «Западе» с 41 очком. «Амур» с 13 очками последний на «Востоке».