Майоров: Вполне могу представить, что «Авангард» останется без плей-офф

Двукратный олимпийский чемпионвысказался об игрев нынешнем сезоне.

«Чтобы рассуждать об "Авангарде" и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное.

Единственное — очень удивлен, что с "Авангардом" происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф. Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», — сказал Майоров «ВсеПроСпорт».

«Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Адмиралом» 22-го ноября.