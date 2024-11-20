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    Майоров: Вполне могу представить, что «Авангард» останется без плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об игре «Авангарда» в нынешнем сезоне.

    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»
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    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»

    «Чтобы рассуждать об "Авангарде" и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное.

    Единственное — очень удивлен, что с "Авангардом" происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф. Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», — сказал Майоров «ВсеПроСпорт».

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    • «Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Адмиралом» 22-го ноября.

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