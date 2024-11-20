«Барыс» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

Никита Бояркин — голкипер «Барыса» Фото: globallookpress.com
В составе астанинской команды голы записали на свой счет Максим Мухаметов и Кирилл Панюков.
У «Металлурга» единственную шайбу забросил Дмитрий Силантьев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Мухаметов — 3 (Муратов), 1:30 — 1:0. Силантьев — 7 (Еременко, Я. Хабаров), 4:29 — 1:1. Панюков — 6, 28:54 — 2:1Броски: 14 (6+2+6) — 36 (15+11+10)Вратари: Бояркин — Набоков (58:11)Штраф: 6 — 2
После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе. «Металлург» — на 5-й позиции (31).