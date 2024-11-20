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    «Барыс» на своей площадке обыграл «Металлург»

    «Барыс» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    «Барыс» одержал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Бояркин — голкипер «Барыса»
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    Никита Бояркин — голкипер «Барыса»

    В составе астанинской команды голы записали на свой счет Максим Мухаметов и Кирилл Панюков.

    У «Металлурга» единственную шайбу забросил Дмитрий Силантьев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Мухаметов — 3 (Муратов), 1:30 — 1:0. Силантьев — 7 (Еременко, Я. Хабаров), 4:29 — 1:1. Панюков — 6, 28:54 — 2:1Броски: 14 (6+2+6) — 36 (15+11+10)Вратари: Бояркин — Набоков (58:11)Штраф: 6 — 2

    После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе. «Металлург» — на 5-й позиции (31).

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