«Спартак» — «Адмирал»: счет матча 6:1, обзор голов

Герман Рубцов Фото: globallookpress.com
В составе «Адмирала» единственную шайбу забросил Даниил Гутик. За «Спартак» забили Иван Морозов, Павел Порядин, Герман Рубцов (дубль), Андрей Локтионов, Михаил Мальцев.
«Адмирал» идет на шестой позиции на «Востоке» с 29 очками за 28 матчей.
«Спартак» идет вторым на «Западе» с 39 очками после 27 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Голы: Морозов — 10 (Голдобин, Вишневский), 3:54 — 1:0. Порядин — 13 (Морозов), 24:13 — 2:0. Рубцов — 4 (Пашин, Зайцев), 29:46 — 3:0. Гутик — 6 (бол., Петухов, Шэн), 31:22 — 3:1. Локтионов — 7 (Мальцев, Орлов), 38:29 — 4:1. Рубцов — 5 (бол., Пашин, Савиков), 44:24 — 5:1. Мальцев — 8 (бол., Пашин, Ружичка), 45:40 — 6:1Вратари: Николаев — Мишуров (Демченко, 40:00)Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+11+5)Штраф: 6 — 10