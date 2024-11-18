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    «Спартак» разгромил «Адмирал»

    «Спартак» — «Адмирал»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Амур
    Московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ не оставил шансов «Адмирал» — 6:1.

    Герман Рубцов
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    Герман Рубцов

    В составе «Адмирала» единственную шайбу забросил Даниил Гутик. За «Спартак» забили Иван Морозов, Павел Порядин, Герман Рубцов (дубль), Андрей Локтионов, Михаил Мальцев.

    «Адмирал» идет на шестой позиции на «Востоке» с 29 очками за 28 матчей.

    «Спартак» идет вторым на «Западе» с 39 очками после 27 игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
    Голы: Морозов — 10 (Голдобин, Вишневский), 3:54 — 1:0. Порядин — 13 (Морозов), 24:13 — 2:0. Рубцов — 4 (Пашин, Зайцев), 29:46 — 3:0. Гутик — 6 (бол., Петухов, Шэн), 31:22 — 3:1. Локтионов — 7 (Мальцев, Орлов), 38:29 — 4:1. Рубцов — 5 (бол., Пашин, Савиков), 44:24 — 5:1. Мальцев — 8 (бол., Пашин, Ружичка), 45:40 — 6:1Вратари: Николаев — Мишуров (Демченко, 40:00)Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+11+5)Штраф: 6 — 10
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