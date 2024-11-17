Гру: Вратарь соперника сделал много отличных сэйвов, это бесспорно

Главный тренервысказался о матче против(3:4 Б).

«Мы этот матч контролировали с начала до конца. Но большую часть игры уступали в одну‑две шайбы. Мы создали много голевых моментов. Но, наверное, это та игра, когда сопернику во многом везло. Что ж, впереди длинный сезон. Разумеется, такие игры случаются. Порадовало упорство нашей команды, которая билась до конца и в итоге перевела матч в овертайм. Мы сегодня заработали одно важное очко.

Их вратарь сделал много отличных сэйвов, это бесспорно. Легко сейчас говорить, что мы нанесли 51 бросок, а соперник — 19. При этом ни один из этих бросков не наносил я лично. На мой взгляд, они были качественными. Были хорошие броски с точки зрения позиции. О качестве говорят и наши три забитых гола. Но я снова отмечу вратаря Хантера Миску.

Да мы просто играли в свой хоккей. "Динамо", "Локомотив", "Автомобилист" — без разницы, у нас свой план. И нам все равно, как играет "Динамо". Мы изучаем соперника перед матчем. Я знаю, что в футболе некоторые тренеры сознательно отдают мяч сопернику. Не уверен, что это работает в хоккее. Вряд ли какая‑то команда хочет получить 51 бросок по своим воротам», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции Востока с 40 баллами.