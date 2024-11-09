Разин: Ребята молодцы, выступили дисциплинированно, ровненько

Главный тренер магнитогорскоговысказался о матче против(4:1).

«Сегодня хочется сказать спасибо ребятам, потому что тяжёлый перелёт. Здесь хорошая поддержка, "Сибирь" бежит. Тем более что прошлый тур мы играли, а они — нет. Ребята молодцы, выступили дисциплинированно, ровненько. Единственное, гол ненужный в большинстве пропустили в конце второго периода, немножко паника была потом, скажем так. Третий период уверенно провели, нас — с победой», — цитирует Разина «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции с 22 баллами.