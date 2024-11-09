«Локомотив» — «Ак Барс»: счет матча 2:1, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
На гол Егора Коршкова хозяева ответили точными бросками Артура Каюмова и Александра Полунина.
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Коршков — 4 (Юдин), 4:51 — 0:1. Каюмов — 10 (Березкин, Сергеев), 27:42 — 1:1. Полунин — 3 (Кирьянов, Алексеев), 57:54 — 2:1Вратари: Исаев — Мифтахов (58:56)Штраф: 8 — 6Броски: 33 (6+13+14) — 12 (9+0+3)
«Локомотив» с 44 очками продолжает лидировать в Западной конференции. «Ак Барс» с 29 баллами идет третьим в Восточной конференции.