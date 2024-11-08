Экс-тренер сборной России: Не думаю, что в СКА есть именно кризис

Бывший главный тренер сборнойвысказался о неудачных результатахв последних матчах КХЛ.

Не думаю, что в СКА есть именно кризис. Безусловно, какие-то проблемы существуют, раз подобные результаты. Счёт матча с «Сочи» меня немного удивил, не ожидал столь крупного поражения петербуржцев. Но в то же время проблемы СКА преодолимы.

Команда укомплектована добротными, мастеровитыми игроками, которым по силам эту ситуацию разрешить«, — приводит слова Плющева "ВсеПроСпорт".

Напомним, что 7-го ноября СКА неожиданно уступил "Сочи" со счетом 2:5. До этого команда Романа Ротенберга проиграла "Куньлуню" (1:2 ОТ).