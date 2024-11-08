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    Экс-тренер сборной России: Не думаю, что в СКА есть именно кризис

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачных результатах СКА в последних матчах КХЛ.

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    Не думаю, что в СКА есть именно кризис. Безусловно, какие-то проблемы существуют, раз подобные результаты. Счёт матча с «Сочи» меня немного удивил, не ожидал столь крупного поражения петербуржцев. Но в то же время проблемы СКА преодолимы.

    Команда укомплектована добротными, мастеровитыми игроками, которым по силам эту ситуацию разрешить«, — приводит слова Плющева "ВсеПроСпорт".

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    • Напомним, что 7-го ноября СКА неожиданно уступил "Сочи" со счетом 2:5. До этого команда Романа Ротенберга проиграла "Куньлуню" (1:2 ОТ).

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