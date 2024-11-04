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    Жамнов: Это не та победа, какую мы ждали

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Сочи» (3:1).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Тяжелая игра. Намного тяжелее первой. Думаю, это больше от нас недострой сегодня был. Спасибо Николаеву, который держал нас в игре. Чисто наш недострой. Очень плохо сыграли начало, первый период. И еще раз скажу слова благодарности нашему вратарю.

    Даже не знал, что это 100‑й матч у меня. Уже проехали. Меньшинством довольны, но столько удаляться нельзя. Нельзя так играть, это игровая дисциплина.

    Не было установки играть более прагматично. При этом мы стараемся уделять внимание обороне. Есть над чем работать. Стараемся, чтобы все пять хоккеистов играли как в обороне, так и в атаке. Победа есть победа. Но это не та победа, какую мы ждали», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    «Спартак» с 31 очком занимает третьею строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи»16 баллов и последняя, 11-я строчка.

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