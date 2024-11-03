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    Карпухин о поражении «Трактора»: Мы создали много моментов, но также много не забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:5).

    Илья Карпухин — защитник «Трактора»
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    Илья Карпухин — защитник «Трактора»

    «В целом хорошая игра. Мы много доминировали, но пропустили два гола в меньшинстве. Думаю, в равных составах мы выглядели сегодня лучше. Будем надеяться, что в следующий раз удача будет на нашей стороне.

    Реализация сегодня — краеугольный камень? Такое бывает. Мы создали много моментов, но также много не забили. Вратарь соперника хорошо сыграл. Сложно сказать, что именно не получалось, просто шайба не шла в ворота.

    Мы знали, что это сильный соперник, у них больше всего набранных очков в этом сезоне. Ещё по плей-офф помним, какая это команда: системная, структурная и обученная. Каждый выполняет свою функцию. К сожалению, сегодня мы не набрали очков», — сказал Карпухин Чемпионату.

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    • После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 34 очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Адмирала» 9-го ноября.

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