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    «Локомотив» обыграл «Трактор» в матче лидеров конференций КХЛ

    «Трактор» — «Локомотив»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    «Локомотив» в гостях победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    У гостей два гола забил Александр Радулов, три голевых паса на счету Мартина Герната. У хозяев отличились Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5
    Голы: Радулов — 8 (бол., Рафиков, Никулин), 4:14 — 0:1. Шалунов — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 7:30 — 0:2. Блажиевский — 2 (Котляревский, Телегин), 14:30 — 1:2. Никулин — 3 (Гернат), 34:45 — 1:3. Сикьюра — 1 (Шабанов, Светлаков), 38:10 — 2:3. Радулов — 9 (Гернат), 43:12 — 2:4. Шаров — 4 (Тертышный, Кэмпфер), 47:32 — 3:4. Красковский — 4 (Кирьянов, Черепанов), 55:03 — 3:5Вратари: Фукале (55:45) — ИсаевШтраф: 13 — 12Броски: 35 (16+11+8) — 25 (12+7+6)

    «Локомотив» одержал 8-ю победу подряд и установил рекорд сезона. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

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    «Трактор» с 34 очками продолжает занимать первое место в таблице Востока.

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